Diyarbakır'da Mert Emsen (13), "Açım" diyen gençlere döner-ayran yedirdi. Sosyal medya inledi. TAKVİM'e konuşan küçük simitçi, "Ailemizden böyle gördük. İyilik yapan iyilik bulur" dedi.
CAN SİMİDİ
Türkiye, Diyarbakır'daki sosyal deneye kilitlendi. Sosyal medya fenomeni Mert Karakaş ve Burak Tutal, önceki gün Diyarbakır'a gitti. Kentin en işlek caddesinde gezerken 'Açım. Bana yemek alabilir misin?' diyerek yardım istedi.
O anları, videoya çekti. Simit satarak harçlığını çıkaran 13 yaşındaki Mert Emsen ise cömertliği ile gönülleri fethetti. Aç olduğunu söyleyen Mert Karakaş'a karnını doyurması için önce simit, ardından döner ile ayran verdi.
Davranışıyla takdir toplayan Mert, simit satarak ailesinin geçimine destek olduğunu söyledi. "Herkes hayır sahibi olsun. İyilik yapan, iyilik görür" dedi.
ADAM OLACAK ÇOCUK
Mert Emsen günlük 25 lira kazanıyor. 15 lirasını eve götürüyor, 10 lirasını harçlık yapıyor.
Twitter;
Yüreğinden öperim çocuk.
Ruhunuz, yüreğiniz hep böyle kalsın. Allah hep sizi iyilerle karşılaştırsın. Canım çocuklar...
Keşke dünyayı böyle koca yürekli çocuklar yönetse.
Cansınız can çocuklar, gurur duydum sizinle...
Senin Allah'ına kurban!
Sevgili gençlerimizin gözlerinden, alınlarından öpüyorum.
Selam olsun ekmek parasını o yaşta kazanmak zorunda kalıp, o ekmeği bölüşenlere.
Dünyayı ve insanlığı siz kurtaracaksınız.