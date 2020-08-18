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    • 18.08.2020 Gazete
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    le gündem olan simitçi : "İyilik yapan, iyilik görür"

    Simit satarak ailesine destek olan , ‘Açım’ diyen fenomenine döner ayran ısmarladı. Cömertliğiyle kalpleri kazandı. İnsanlığa şu mesajı yolladı: İyilik yapan, iyilik görür


    'da (13), "Açım" diyen gençlere döner-ayran yedirdi. inledi. TAKVİM'e konuşan küçük simitçi, "Ailemizden böyle gördük. İyilik yapan iyilik bulur" dedi.



    CAN SİMİDİ
    Türkiye, Diyarbakır'daki e kilitlendi. Sosyal medya fenomeni Mert Karakaş ve Burak Tutal, önceki gün Diyarbakır'a gitti. Kentin en işlek caddesinde gezerken 'Açım. Bana yemek alabilir misin?' diyerek yardım istedi.


    O anları, videoya çekti. Simit satarak harçlığını çıkaran 13 yaşındaki Mert Emsen ise cömertliği ile gönülleri fethetti. Aç olduğunu söyleyen 'a karnını doyurması için önce simit, ardından döner ile ayran verdi.



    Davranışıyla takdir toplayan Mert, simit satarak ailesinin geçimine destek olduğunu söyledi. "Herkes hayır sahibi olsun. İyilik yapan, iyilik görür" dedi.

    ADAM OLACAK ÇOCUK
    Mert Emsen günlük 25 lira kazanıyor. 15 lirasını eve götürüyor, 10 lirasını harçlık yapıyor.

    Twitter;

    Yüreğinden öperim çocuk.

    Ruhunuz, yüreğiniz hep böyle kalsın. Allah hep sizi iyilerle karşılaştırsın. Canım çocuklar...

    Keşke dünyayı böyle koca yürekli çocuklar yönetse.

    Cansınız can çocuklar, gurur duydum sizinle...

    Senin Allah'ına kurban!

    Sevgili gençlerimizin gözlerinden, alınlarından öpüyorum.

    Selam olsun ekmek parasını o yaşta kazanmak zorunda kalıp, o ekmeği bölüşenlere.

    Dünyayı ve insanlığı siz kurtaracaksınız.

    Haberler Güncel Sosyal deneyle gündem olan simitçi Mert Emsen: "İyilik yapan, iyilik görür"
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