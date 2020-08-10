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    • 10.08.2020 22:46
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    • 10.08.2020 22:54
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    'ta değnekçiler arasında !

    Son dönemde 'da palazlanan değnekçiler birbirleriyle çatıştı. 'ta korsan otoparkçılık yapan iki kişi arasında araç parkı yüzünden başlayan tartışma, ya dönüştü. Açılan ateş sonucu, bir kişi yaralandı.

    Beşiktaş'ta değnekçiler çatıştı!

    'ta "değnekçi" diye tabir edilen iki korsan otoparkçı arasında çıkan da, bir kişi yaralandı.

    SİLAHLAR ÇEKİLDİ
    Alınan bilgiye göre, 'ta korsan otoparkçılık yapan iki kişi arasında araç parkı yüzünden başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu, bir kişi yaralandı.

    Şüpheli önce yaya, ardından taksiye binerek olay yerinden kaçtı.

    İhbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Bacağından yaralanan korsan otoparkçı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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