DAHA FAZLA TEST

Okulların açılmasının planlandığı 21 Eylül'e kadar olan süreçte, dört haftalık bir strateji geliştirmek gerekecek. Hürriyet'te yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı'nın pandeminin en yoğun olduğu dönemde, günde en fazla 54 bin test yaptığı, son dönemde ise bu rakamın 67 bine çıktığı belirtiliyor. Bu rakamın, günde 150 bine çıkması öneriler arasında bulunuyor.