"BİDEN AZILI TÜRK DÜŞMANI"

Maltepe Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Ünal, "3 Kasım seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Joe Biden'ı biliyoruz. Amerikan Kongresi'nde Biden, azılı Türkiye ve neredeyse Türk düşmanı. Bugüne kadar Rum, Yunan ve Ermeni lobisinin emrinde oldu. Her konuda bize karşı biri, bu yönleriyle ciddiye alınmayı hak etmeyen birisidir" dedi.

"SEÇİLİRSE NEYLE KARŞILAŞACAĞIMIZIN İPUÇLARINI VERİYOR"

Obama döneminde Biden'ın başkan yardımcılığı yaptığını hatırlatan Prof. Dr. Ünal, "Eğer ABD başkanı olarak seçilirse neyle karşı karşıya kalacağımıza dair ipuçları veriyor. Aslında açık açık bir şeyler gösteriyor. ABD ile temel dış politika sorunları konusunda anlaşamıyoruz, uzlaşamıyoruz. Bazı konularda da adeta kavga edecekmiş görüntüsündeyiz. Örneğin, PKK terör örgütü, büyük Kürdistan projesi, Kıbrıs meselesi, Ermeni soykırımı iftiraları gibi konularda ABD'yi yanımızda göremediğimiz gibi karşı tarafın yanında görüyoruz" diye konuştu.