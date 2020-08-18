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    • 18.08.2020 11:26
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    Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: Başvuru sayısı 13 bine ulaştı

    Son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hizmetine e-devlet üzerinden yapılan başvuru sayısının 13 bine ulaştığını açıkladı.

    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: Başvuru sayısı 13 bine ulaştı
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