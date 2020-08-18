Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: Başvuru sayısı 13 bine ulaştı

Son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Danışmanlığı hizmetine e-devlet üzerinden yapılan başvuru sayısının 13 bine ulaştığını açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Danışmanlığı hizmetine e-devlet üzerinden yapılan başvuru sayısının 13 bine ulaştığını açıkladı. Ayrıntılar geliyor... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 'Yeni Nesil Teşvik Uygulaması ile yaklaşık 12 milyar lira destek sağladık'