65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller!

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlar risk grubunda yer alıyor. Virüsten koruma adına birçok ilde 65 yaş üstü vatandaşlar için yeni kararlar alınıyor. Valiliklerden alınan kararların ardından vatandaşlar da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna yanıt arıyor! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Ankara için alınan kararın ardından yeni haber Bursa'dan geldi.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER!

ANKARA

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı. Sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat olması ve toplu yemek verilmesi yasaklandı. Taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölünecek.