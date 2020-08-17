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    • 17.08.2020 10:56
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    Son dakika: , Corona ile görüştü

    Son dakika haberine göre , Corona ile bi görüşme gerçekleştirdi.

    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhurbaşkanı Luis Abinader Corona ile görüştü
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