Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhurbaşkanı Luis Abinader Corona ile bi görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar kapsamında geldiği Dominik Cumhuriyeti'nde yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader Corona ile görüştü. Türkiye-AB uzmanı Didier Billion: Macron Doğu Akdeniz'de hata yapıyor! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu