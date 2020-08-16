Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu

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Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader'in yemin törenine katılmak üzere geldiği Dominik Cumhuriyeti'nde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:



Mike Pompeo'yla Libya'yı değerlendirdik, uzmanlar düzeyinde ABD'yle istişarelerimizi devam ettirme kararı aldık.

Joe Biden'in sözleri, Türk milletini de tanımayan cahilce yapılmış bir açıklama. Biz böyle dayatmaları kökten reddediyoruz.

Hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Amerika'dan bir kimse karar veremez.