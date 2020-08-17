Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca istihbari çalışmalar neticesinde Meydan köyünde şüpheli M.Ç'nin yasa dışı kenevir ektiğine dair bilgi elde edildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bunun üzerine Mutki Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüpheli şahsa ait araziye düzenlenen operasyonda 2 bin 345 kök kenevir bitkisi ve kurutulmuş vaziyette 48 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kenevir maddeleri imha edilmiştir. Kubar esrar maddesine el konulmuş ve arazi sahibi M.Ç. hakkında adli işlemler başlatılmıştır. "

Açıklamada, güvenlik güçlerinin yarınların teminatı çocuklar ve gençleri uyuşturucudan korumak maksadıyla uyuşturucu imal eden, ticaretini yapan kişi ya da kişilerle yılmadan ve yorulmadan etkin mücadelesini sürdüreceği vurgulandı.