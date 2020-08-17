Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.08.2020 11:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.08.2020 11:12
    ABONE OL

    Son dakika: 'te düzenlenen operasyon sonucunda 48 kilogram kubar esrar ile 3 bin 345 kök kenevir ele geçirildi

    Gelen son dakika haberine göre, 'in Mutki ilçesinde düzenlenen operasyonda 48 kilogram kubar esrar ile 2 bin 345 kök kenevir ele geçirildi.

    Bitlis'te uyuşturucu tacirlerine büyük darbe! 3 bin 345 kök...

    Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca istihbari çalışmalar neticesinde Meydan köyünde şüpheli M.Ç'nin yasa dışı kenevir ektiğine dair bilgi elde edildiği bildirildi.

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bunun üzerine Mutki Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüpheli şahsa ait araziye düzenlenen operasyonda 2 bin 345 kök kenevir bitkisi ve kurutulmuş vaziyette 48 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kenevir maddeleri imha edilmiştir. Kubar esrar maddesine el konulmuş ve arazi sahibi M.Ç. hakkında adli işlemler başlatılmıştır. "

    Açıklamada, güvenlik güçlerinin yarınların teminatı çocuklar ve gençleri dan korumak maksadıyla uyuşturucu imal eden, ticaretini yapan kişi ya da kişilerle yılmadan ve yorulmadan etkin mücadelesini sürdüreceği vurgulandı.

    Haberler Güncel Son dakika: Bitlis'te düzenlenen operasyon sonucunda 48 kilogram kubar esrar ile 3 bin 345 kök kenevir ele geçirildi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri