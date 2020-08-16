Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.08.2020 20:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.08.2020 20:28
    ABONE OL

    Mevlüt Çavuşoğlu, Bakanı Mike Pompeo ile görüştü

    Mevlüt Çavuşoğlu, seçilmiş ’in yemin törenine katılmak üzere geldiği ’nde Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Yemin töreninin ardından basın mensuplarına poz veren iki bakan daha sonra görüşmeye geçti. Görüşmede, ikili ilişkiler ile korona virüs salgınındaki son gelişmelerin yanı sıra konusunun ele alınması bekleniyor.

    Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

    Mevlüt Çavuşoğlu, seçilmiş 'in yemin törenine katılmak üzere geldiği 'nde Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

    Yemin töreninin ardından basın mensuplarına poz veren iki bakan daha sonra görüşmeye geçti.

    Görüşmede, ikili ilişkiler ile koronavirüs salgınındaki son gelişmelerin yanı sıra konusunun ele alınması bekleniyor.

    Çavuşoğlu'nun ayrıca yemin törenine katılan diğer ülke Devlet Başkanları ve Dışişleri Bakanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor

    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri