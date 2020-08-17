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    • 17.08.2020 22:13
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    'ndaki yangının sırrı çözüldü: 1 kişi gözaltında

    'un Sarıyer ilçesinde bulunan 'ndaki yangına çevreden atılan nin neden olduğu belirlendi. Çalışma sonucu 1 kişi gözaltına alındı.

    Emirgan Korusu'ndaki yangının sırrı çözüldü

    Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saat 21.30 sıralarında 'da bulunan 'na 100 metre mesafedeki ağaçlık alanda yangın çıktığı hatırlatıldı.

    Yangınla ilgili emniyet görevlilerince çalışma başlatıldığı belirtilen açıklamada, görüntüleri incelemeleri neticesinde yangının çevreden atılan sonucu meydana geldiği ifade edildi.

    İnceleme ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda işaret fişeğini ateşleyen Vahap Ç.'nin gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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