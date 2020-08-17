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    askeri kurumlar inşa edilmesi konusunda ve Katar'la anlaştıklarını duyurdu

    Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş, inşa edilmesi için Libya'yı desteklemeleri konusunda Türk ve Bakanlarıyla anlaştıklarını duyurdu.

    Libya resmen açıkladı: Türkiye ile anlaştık

    Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş, inşa edilmesi için Libya'yı desteklemeleri konusunda Türk ve Bakanlarıyla anlaştıklarını duyurdu.

    Libya yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun basın biriminin sosyal medya hesabı Twitter'da, Nemruş'un açıklamalarına yer verildi.

    "DESTEK VERME KONUSUNDA ANLAŞTIK"
    Milli ile Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin Libya temaslarına değinen Nemruş, "Akar ve Atiyye ile eğitim ve danışma alanlarında askeri kurumlar inşa edilmesi için Libya'ya destek verme konusunda anlaştık." dedi.

    Bu kapsamda danışmanlar ve askeri personelin Libya'ya gönderilmesini kararlaştırdıklarını ifade eden Nemruş, Türk ve Katarlı bakanların, siyasi çözümü ve meşru hükümeti desteklediklerini vurguladığını aktardı.

    Katar Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada da, Atiyye'nin, Hulusi Akar, Nemruş ve Libya Başbakanı Fayiz Serrac'la Libya'daki son gelişmeleri görüştüğü belirtildi.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile bugün Libya'nın başkenti Trablus'a gelmişti.

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