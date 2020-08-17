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    • 17.08.2020 22:53
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    'de Türk karasularına geri itilen 125 düzensiz kurtarıldı

    Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 'in Foça ilçesinde açıklarında önceki gece can salı içerisinde bir grup düzensiz olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

    Yunan terketti Türk askeri kurtardı!

    Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 'in Foça ilçesinde açıklarında önceki gece can salı içerisinde bir grup düzensiz olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

    Ekipler, unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 44 düzensiz göçmeni kurtardı.

    Öte yandan Aslan Burnu açıklarında önceki gün öğle saatlerinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından ve can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek sürüklenmeye bırakılan lastik bot ve can salı içerisindeki 81 düzensiz göçmeni kurtardı.

    Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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