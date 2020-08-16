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    • 16.08.2020 22:11
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    Emirgan Korusu'nda korkutan !

    ’nda saat 21.30 sıralarında Sarıyer Emirgan Korusu içindeki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan ağaçlara müdahale etti.

    Emirgan Korusu'nda korkutan yangın!

    'nda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

    Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında Sarıyer Emirgan Korusu içindeki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan ağaçlara müdahale etti. Yangın çevreye sıçramadan kısa sürede itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

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