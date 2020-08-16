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    Son dakika: 'dan koronavirüs sı ile ilgili flaş açıklama! İşte net tarih...

    Putin'in coronavirüs sı müjdesini vermesinin ardından gözler 'ya çevrildi. Rusya'nın Covid-19 aşısının bulunduğunu açıklamasının ardından aşının ne zaman uygulanacağı sorusu merak edilmeye başlandı. Edinilen son dakika habere göre; Rusya Covid-19 aşısının sivil halka uygulanacağı ile ilgili net tarih verdi.

    Rusya'dan koronavirüs aşısı ile ilgili flaş açıklama! İşte net tarih...

    Devlet Başkanı 'in müjdesini verdiği Covid-19 sının ne zaman sivil halka uygulanacağı ile ilgili resmen tarih verildi. Aşı, en geç 1 aya kadar sivil halka uygulanacak.

    Rusya'nın başkenti 'da bulunan ve tarafından geliştirilen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Covid-19 aşısının bulunduğunu müjdelemesinin ardından aşı ile ilgili kamuoyuna yeni bilgiler aktarılmaya devam ediliyor. Önce Rusya'daki sağlıkçılara uygulanacağı duyurulan aşının sivil halka ne zaman uygulanacağı ile ilgili soru işaretlerini gideren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gintsburg net bir tarih verdi.

    Putin'in 'Sputnik-V' adı ile duyurduğu aşının aşamalar ile halka uygulanacağını söyleyen Gintsburg, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı doğrultusunda ilacın üretim kapasitesinin arttırılması yönünde maddi destek sağlanarak kapasite artırımına gidiliyor.

    3 AŞAMADA OLACAK

    Aşının sivillere uygulanması 3 aşamada gerçekleşecek. Aşı üretimi devam ederken kaydı bulunanlara aşı uygulanacak. Bu süreç 7 ile 10 gün arasında gerçekleşecek. Üretilen fazla aşılar ise halka uygulanacak. Bu ise 3 hafta ile 1 ayı bulabilir" dedi.

    "BAŞARILI SONUÇLAR ALINIYOR"

    Geçtiğimiz hafta içinde ilk parti üretiminin tamamlandığını hatırlatan Gintsburg, aşıda başarılı sonuçlar alındığını ve hasta olan genç bir kıza uygulanan aşıdan sonra genç kızın bağışıklık sisteminde gelişim olduğunu, bu hastanın kendini iyi hissettiğini ve yüksek oranda antikorlar kazandığını ifade etti. Aşının tescilinden sonra hükümetin yasal düzenlemelere devam ettiğini söyleyen Gintsburg, üretimde ise maksimum vardiya sistemine geçildiğini söyledi. Gintsburg ayrıca aşının tamamıyla halka uygulanma süresinin 6 ay içerisinde gerçekleştirilmesinin planlandığını duyurdu.

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