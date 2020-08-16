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    • 16.08.2020 14:52
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    Yerli üretim 25 mm kara topu 2022’de hazır!

    'nin ndeki yerli üretimleri hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. , "Bu projede kazanılacak kabiliyetle, lisansına tabi olarak üretilen 25 mm kara topunu herhangi bir yurtdışı bağımlılık ve lisansa tabi olmadan yerli imkânlarla geliştireceğiz. Hedefimiz ihracat potansiyeli yüksek olan bir ürünü ortaya çıkarmak" dedi.

    Yerli üretim 25 mm kara topu 2022’de hazır!

    'ın başkanlığında yapılan son Savunma Sanayi İcra Kurulu (SSİK) toplantısından 'nin "Tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam etmesi" kararı çıktı. Toplantı sonrası yerlileştirme çalışmalarına hız veren Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı (), lisansına tabii olarak üretilen 25 mm kara topunun, herhangi bir yurtdışı bağımlılık ve lisansa tabi olmadan yerli imkânlarla geliştirilmesi için kolları sıvadı.

    Savunma Sanayii Başkanı , "İhracat potansiyeli yüksek olan bir ürünü ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. Mehmetçiğin olmazsa olmazı zırhlı araçlarla uzaktan komutalı silah sistemlerinde kullanılan 25 mm kara topu, gelecek yıl kalifiye edilmiş haliyle teslim edilecek. Ürün, 2 bin 500 metrekareye kadar etkili menzili olacak şekilde tasarlandı. SSB ile TUSAŞ- Sarsılmaz ortaklığında kurulan TR Mekatronik Sistemler firması arasında sözleşme müzakerelerine başlandı. 25 mm kara topu projesinde geliştirilecek ürünlerde, envanterdeki ve envantere girmesi planlanan zırhlı araçlar ile uzaktan komutalı silah sistemlerinde kullanıma öncelik tanınacak.

    İHRACAT POTANSİYELİ VAR
    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Bu projede kazanılacak kabiliyetle, ihracat lisansına tabi olarak üretilen 25 mm kara topunu herhangi bir yurtdışı bağımlılık ve lisansa tabi olmadan yerli imkânlarla geliştireceğiz. Hedefimiz ihracat potansiyeli yüksek olan bir ürünü ortaya çıkarmak" dedi.

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