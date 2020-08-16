Başkan Erdoğan'ın mısır ve bal aldığı Emine Çolak, konvoy önlerinde durunca çok mutlu olduğunu belirterek "Duracağını tahmin etmemiştim ama durdu çok sevindim. Bana kaç çocuğum olduğunu sordu. İki evladım olduğunu söyleyince niye iki çocuğumun olduğunu söyledi, 'Allah bu kadar verdi' dedim. 'Biz altı kardeşiz ama benim iki çocuğum oldu' dedim. Yanında bulunan herkese mısır ısmarladı. Çok heyecanlandım. Mısırımızı, Ayderimizin meşhur balını ikram ettim" dedi