Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.08.2020 14:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.08.2020 14:27
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan 'nda onun için konvoy durdurdu: Çok heyecanlandım

    programının 2. Gününde ’nda incelemelerde bulunan Başkan , yol kenarında satıldığını görünce konvoyu durdurup mısır almıştı. Erdoğan’ın mısır aldığı “Duracağını tahmin etmemiştim ama durdu. Çok heyecanlandım” ifadelerini kullandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının 2. gününde Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na giderken yolda durarak mısır aldığı Emine Çolak ve ailesi yaşadığı duyguları anlattı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayder Yaylası'na önceki gezilerinin aksine helikopterle gitmek yerine karayolu ile gitmeyi tercih etti.

    Ayder Yolu'nda yol kenarında mısır ve yöresel bal satan Çolak ailesinin tezgahının önünde makam aracını durduran Başkan Erdoğan, Ahmet Çolak ve eşinden haşlanmış mısır ve bal satın aldı, basın mensuplarına da mısır ikram etti.

    Başkan Erdoğan'ın mısır ve bal aldığı Emine Çolak, konvoy önlerinde durunca çok mutlu olduğunu belirterek "Duracağını tahmin etmemiştim ama durdu çok sevindim. Bana kaç çocuğum olduğunu sordu. İki evladım olduğunu söyleyince niye iki çocuğumun olduğunu söyledi, 'Allah bu kadar verdi' dedim. 'Biz altı kardeşiz ama benim iki çocuğum oldu' dedim. Yanında bulunan herkese mısır ısmarladı. Çok heyecanlandım. Mısırımızı, Ayderimizin meşhur balını ikram ettim" dedi

    Oğlu Göksel Çolak ise "Çok istedim aracını durdurmayı, kendisini yakından görmeyi. Duracağını da hissettim. Şoförüne dur dedi, verdik balımızı, mısırımızı ikram ettik. Çok heyecanlandım. aşırı heyecanlandım. Çok iyi bir insan" ifadelerini kullandı.
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan Ayder Yaylası'nda onun için konvoy durdurdu: Çok heyecanlandım
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri