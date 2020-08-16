Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske takmadığı için uyarıldığında itiraz edenleri uyardı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takılması uyarılarını dikkate almayanlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Maskesini takmadığı için uyarıldığında, "Kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın." diyen var. Kendileri, bugün yarın, tedavi altında, izolasyonda ya da hastalığı bir yakınına bulaştırmış, özlü sözlerini gözden geçiriyor olacaklar. Karşılıklı kural varken, ne gerek var! pic.twitter.com/WMTRvc63ZK — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 16, 2020



Koca, paylaşımında, "Maskesini takmadığı için uyarıldığında, 'Kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın.' diyen var. Kendileri, bugün yarın, tedavi altında, izolasyonda ya da hastalığı bir yakınına bulaştırmış, özlü sözlerini gözden geçiriyor olacaklar. Karşılıklı kural varken ne gerek var." ifadelerini kullandı.

