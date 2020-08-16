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    • 16.08.2020 23:51
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    maske takmayanları uyardı

    , hesabı Twitter üzerinden maske takmayanları uyardı. paylaşımında, "Maskesini takmadığı için uyarıldığında 'Kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın.' diyen var. Kendileri, bugün yarın, tedavi altında, izolasyonda ya da hastalığı bir yakınına bulaştırmış, özlü sözlerini gözden geçiriyor olacaklar" ifadelerine yer verdi.

    Bakan Koca maske takmayanları uyardı

    , maske takmadığı için uyarıldığında itiraz edenleri uyardı.

    , hesabından Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takılması uyarılarını dikkate almayanlara ilişkin paylaşımda bulundu.


    Koca, paylaşımında, "Maskesini takmadığı için uyarıldığında, 'Kendine güvenmiyorsan insan içine çıkmayacaksın.' diyen var. Kendileri, bugün yarın, tedavi altında, izolasyonda ya da hastalığı bir yakınına bulaştırmış, özlü sözlerini gözden geçiriyor olacaklar. Karşılıklı kural varken ne gerek var." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske takmayanları uyardı
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