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    Son dakika: , ’nin başkenti ’daki terör saldırısını kınadı

    , ’nin başkenti ’daki otele düzenlenen saldırısı ve ardından çıkan çatışma sonucu birçok kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını kınadı.

    Türkiye, Somali'deki terör saldırısını kınadı

    'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırı ve çatışma sonucu birçok kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralılar olduğunun büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

    "MENFUR TERÖR EYLEMİNİ KINIYORUZ"
    Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    17 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
    Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, başkentteki Lido sahilinde bulunan otele saldırısı düzenlendi ve ardından çatışma çıktı.

    Saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi, en az 30 kişi yaralandı.

    Olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi ve arama kurtarma çalışmalarında 200'den fazla kişi kurtarıldı.

    Saldırının sorumluluğunu terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

    'de 2004'te kurulan terör örgütü Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

    Örgüt üyeleri, başkent dahil çeşitli kentlerde hükümet kurumlarını, otelleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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