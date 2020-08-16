Yapsın ve cevabını da seçim sandığında Aleviler'den alsın.

(Peki CHP'den ayrılıp ikinci bir CHP kurarsa "eski partisinde" bunu nasıl başaracak, dışarıdan kaynak mı yapacak?)

Yok eğer aynı zamanda "partiyi aşırı soldan da arındıracağım, Canan Kaftancıoğlu evinin kadını olacak" demek istiyorsa, bunu da açık seçik telaffuz etsin. Kaçak güreşmesin.

"Kürt ayrılıkçılarıyla araya mesafe koyacağım" demekse amacı, bunu HDP ile ittifakı sürdürerek nasıl yapacağını da bildirmek zorundadır.

İşte bu kadar basit.

Bu çapın adamıysa, haydi, bekliyoruz.

Başka türlü, nedir CHP'nin şu döndürmek istediği kaynağı, kökeni ve özü?

Kasaba politikacısı söyleyemeyeceğine göre biz söyleyelim.

***

CHP, kurtuluş savaşına girişen ve ordunun dağılmasıyla boşlukta kalmış Osmanlı subaylarıyla Anadolu eşrafının ittifakıdır.

Kemal Tahir'in deyimiyle "yorgun savaşçılar" ile Ermeni tehcirinin hesabının müttefikler tarafından sorulmasından çekinen yeni Anadolu zenginleri...

Hangi yılda yaşıyoruz ki Muharrem İnce partiyi buna döndürecektir?

O ittifak 1945 yılında çözüldü, İnce tarihi başa mı saracak?

CHP, kendisine muhalefet edilmesinden asla hoşlanmamıştır.

Önce Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı, ardından Serbest Fırka'yı "tepelemiştir"...

Biri 1925, öteki 1930 yılında.

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