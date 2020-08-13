Muharrem İnce’nin açıklamalarının şifreleri! CHP bölünüyor mu?

13.08.2020 12:49

Son dönemde CHP yönetimiyle Muharrem İnce arasında yaşanan gerilim, bugün İnce’nin basın karşısına çıkarak açıklamalarda bulunmasıyla tavan yaptı. CHP’deki bu krizi A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür ve Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin değerlendirdi.

CHP 3 PARTİYE Mİ BÖLÜNÜYOR?

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür: Tabi 3 partiyle ilgili olarak şunu söyleyelim. CHP içerisindeki farklı düşünen ekipler, gruplar açısından bakınca; bir tarafta Baykalcılar Atatürkçü ve Kemalistler denilen grup. Onlar zaten uzun süredir rahatsızlar bir kısmı ihraç edildi ya da uzaklaştırıldılar. Mustafa Sarıgül olayı var o da biliniyor. Şimdi bunlara Muharrem İnce de katıldı. İnce her ne kadar bugünkü açıklamasında daha önceki çıkışlarında bir parti kurmayacağım dese de bin günlük bir harekete başlıyor. Satır aralarına baktığımızda da parti kurmaktan bir farkı olmayan siyasi harekete başlıyor. Bu çerçeveden bakında 3 parti ihtimali her zaman var ama bunlardan hangisi gerçekleşir önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama Muharrem İnce'nin büyük ihtimalle partileşmeye doğru gittiği çok açık.

ÇOK ÖNEMLİ İKİ UNSUR VAR

Konuşmasına gelirsek, beklenen bir konuşmaydı. Seçim gecesine ilişkin CHP'nin görev alanlarla ilgili söylediği dışında diğerleri hep bildiğimiz şeylerdi. Orda da çok önemli iki unsur var bence. Birincisi CHP'nin kendisinin iktidar olması hedefini söylemesi, ikincisi de cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde CHP Genel Merkezinin kendisini engellemeye çalıştığı gibi. Temelde bir eleştiri getirdi. Ama şunu da söylemek gerektiğini düşünüyorum. Siyaseten CHP yönetimine yönelttiği farklılık anlamında bir siyasi yolculuğa çıkan aktör açısından henüz ortaya bir şey koymuş değil.