🛣️Bölünmüş yol uzunluğunu 2002'den bu yana %350 artırarak 27.470 km'ye çıkardık.



⏰Yıllık toplam: 11,5 milyar TL zaman,

⛽Yıllık toplam: 6,8 milyar TL akaryakıt tasarrufu sağladık.

🚗Yıllık toplam: 4,7 milyon ton daha az CO2 salınımı sayesinde 269 milyon TL tasarruf sağladık. https://t.co/jEpiZGqARs pic.twitter.com/8E1fnDu2sO