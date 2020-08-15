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    • 15.08.2020 14:45
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    Ulaştırma ve Altyapı açıkladı! Bölünmüş yollar 18 yılda yüzde 350 kat arttı

    Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı , bölünmüş yol uzunluğunu 2002'den bu yana yüzde 350 kat artırarak 27 bin 470 kilometreye çıkardıklarını bildirdi.

    Bakan açıkladı: Yüzde 350 kat arttı
    Ulaştırma ve Altyapı , sosyal medya hesabı üzerinden bölünmüş yollara ilişkin bir paylaşım yaptı. paylaşımında, bölünmüş yol uzunluğunu 2002'den bu yana yüzde 350 kat artırarak 27 bin 470 kilometreye çıkardıklarını ifade ederek, bölünmüş yollar ile 'nin her köşesine ulaşım sağlandığını belirtti.



    Bölünmüş yollar ile yıllık toplam 306 milyon saat (11.5 milyar lira) zaman ve yıllık toplam 6.8 milyar lira akaryakıt tasarrufu sağlandığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, yıllık toplam 4.7 milyon ton daha az karbon salınımı sayesinde 269 milyon lira tasarruf yapıldığını da vurguladı.


    Bakan Karaismailoğlu ayrıca, bölünmüş yol çalışmalarında toplam 102 bin 722 personelin istihdam edildiği bilgisini de paylaştı.

    Haberler Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı! Bölünmüş yollar 18 yılda yüzde 350 kat arttı
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