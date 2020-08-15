CHP 'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde skandallar bitmiyor. Geçtiğimiz günlerde haciz mağduru maskesi düşen CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 'ın bitirmeyi vaat ettiği bir köprüyü de yarım bıraktığı ortaya çıktı.Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi ve AK Parti Grup Sözcüsü Vedat Gündoğan, Karalar'ın kendi döneminde Adana'ya hizmet etmediğini ve birçok projenin yarım kaldığını belirtti.Faaliyet raporunda tek bir eser göremediklerini belirten Gündoğan, bunu CHP'li Karalar'a sorduklarında anlamsız cevaplar aldıklarını ve Karalar döneminde Adana'ya tek bir eserin bile kazandırılmadığını söyledi.İsrafı önleyeceğiz diyen Karalar'ın köprüyü de yarım bıraktığını söyleyen Gündoğan,dedi.

Öte yandan Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir binanın zemin katında bulunan daireden kanalizasyon suyu taştı. Zemin katı kaplayan kanalizasyon suyu nedeniyle çevreye pis koku yayılmaya başladı.

Bina sakini, "Belediyemize, ASKİ'ye ayın 11'inde kayıt oluşturduğum halde halen daha gelip ilgilenen olmadı. Burada tam 52 daire var. Bu 52 dairede oturan insanlar bu pisliğin kokusunu bu pisliği çekiyor." diyerek isyan etti.

Başka bir bina sakini ise, "Sorun apartmanımızdaki rogarın taşmasından dolayı zemin katı pislik basıyor. Rogarın gönderdiği pislik geri tepiyor." dedi.