Bakanıkoronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde durdurulan yurt dışı uçuşları içinile yazışma trafiğinin tamamlandığını, 13 Ağustos itibariyle tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülke ile uçuşların yapıldığını belirtti. Bakan Karaismailoğlu ayrıca 20 haziranda başlatılan ancak koronavirüs vakaları nedeniyle 4 temmuzda askıya alınan Kazakistan uçuşlarının bugün transit olarak açılacağını ve 1 Eylülden itibaren de tamamı ile iki ülke arasındaki uçuşları başlatacaklarını kaydetti.