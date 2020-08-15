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    • 15.08.2020 13:36
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    : AK Parti Sözcüsü 'ten ve 'ya sert tepki: Kabadayılık, mahalle dayanışması ve şımarıklık...

    haberi... AK Parti Sözcüsü , "’ın diplomasiden anladığı kendi şımarıklığını Avrupa siyaseti haline getirmektir. Macron yönetimi ise el attığı her konudaki başarısızlığını ’de laf kalabalığı ile örtmeye çalışıyor." dedi.

    Yunanistan ve Fransa'ya sert tepki

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

    'ın diplomasiden anladığı kendi şımarıklığını Avrupa siyaseti haline getirmektir. Macron yönetimi ise el attığı her konudaki başarısızlığını 'de laf kalabalığı ile örtmeye çalışıyor. Kabadayılık, mahalle dayanışması ve şımarıklık üçlüsünden siyaset çıkmaz. Doğu Akdeniz'deki "Yunan tiyatrosu" hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir şey değildir. Buna eklenen Fransız tehditkarlığı ise ciddiyetsizliktir. bu siyasi tiyatronun figüranı olmamalıdır.


    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan ve Fransa'ya sert tepki: Kabadayılık, mahalle dayanışması ve şımarıklık...
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