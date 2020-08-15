AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:



Yunanistan'ın diplomasiden anladığı kendi şımarıklığını Avrupa siyaseti haline getirmektir. Macron yönetimi ise el attığı her konudaki başarısızlığını Akdeniz'de laf kalabalığı ile örtmeye çalışıyor. Kabadayılık, mahalle dayanışması ve şımarıklık üçlüsünden siyaset çıkmaz. Doğu Akdeniz'deki "Yunan tiyatrosu" hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir şey değildir. Buna eklenen Fransız tehditkarlığı ise ciddiyetsizliktir. Avrupa Birliği bu siyasi tiyatronun figüranı olmamalıdır.



Doğu Akdeniz'deki "Yunan tiyatrosu" hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka birşey değildir.

Buna eklenen Fransız tehditkarlığı ise ciddiyetsizliktir.

Avrupa Birliği bu siyasi tiyatronun figüranı olmamalıdır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 15, 2020



