Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Koca açıklamasında, "Son 45 günün en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan Ağır Hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım." ifadelerine yer verdi.