Ülkemizdeki vaka, iyileşen, yoğun bakım, vefat ve entübe sayılarını merak eden milyonlarca kişi akşam saatlerinden yapılacak açıklamaya odaklandı. Dün açıklanan verilere göre, dün 70 bin 192 test yapıldı, 1226 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Şimdi vatandaşlar "Koronavirüs ölüm, iyileşen ve vaka sayısı kaç oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 15 Ağustos korona tablosu

KORONAVİRÜS ÖLÜM, İYİLEŞEN VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Ağustos vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.