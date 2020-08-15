Ülkemizdeki vaka, iyileşen, yoğun bakım, vefat ve entübe sayılarını merak eden milyonlarca kişi akşam saatlerinden yapılacak açıklamaya odaklandı. Dün açıklanan verilere göre, dün 70 bin 192 test yapıldı, 1226 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Şimdi vatandaşlar "Koronavirüs ölüm, iyileşen ve vaka sayısı kaç oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 15 Ağustos korona tablosu
KORONAVİRÜS ÖLÜM, İYİLEŞEN VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Ağustos vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.
14 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 70 bin 192 test yapıldı, 1226 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 923 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 228 bin 980 oldu. Toplam test sayısı 5 milyon 592 bin 72 vaka sayısı 246 bin 861, vefat sayısı 5 bin 934 olarak kayıtlara geçti.
Ağır hasta sayısı 656, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,8 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:
"En yüksek test sayısına ulaştık. Ağır sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, Kovid-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayın. 1 hasta, hasta bir aile demek."
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA 81 İLİN VALİLİĞİNE "İZOLASYON TEDBİRLERİ" GENELGESİ GÖNDERİLDİ
Genelgeye göre, Kovid 19 tanılı /temaslı/ evde izolasyona alınanların Sağlık Bakanlığınca belirlenen koşullara uymaları sağlamak için her türlü tedbir alınacak. Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde 'Mahalle Denetim Ekipleri' oluşturulacak. Mahalle Denetim Ekiplerinde, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenler, din görevlileri, muhtarlar ve azaları, apartman ve site yöneticileri yer alacak. Evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak.
Genelge kapsamında, İstanbul Havalimanı'nda taksilerde, özel araçlarda ve camide denetim gerçekleştirilirken, Başkentteki düğün, nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü yapılan mekanlarda denetim yapıldı.
BAZI İLLERDE 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
Malatya Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 10.00 ila 17.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlandığını bildirdi.
Şanlıurfa Valiliği, 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarının kısıtlandığını duyurdu.
Kahramanmaraş'ta 65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçlarını kullanımı ve pazara gidiş saatleri kısıtlandı.
Düzce Valiliği, 65 yaş ve üstü kişilerin düğünlere katılmasını sınırlandırdı.
Sivas'ta 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ertelendi.
Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinde izolasyona alınmasına rağmen buna uymayanlar karantina yurtlarına yerleştirilecek.
Bartın'da düğünlerde çekilen kamera görüntülerinin, ihtiyaç duyulması halinde filyasyon çalışmalarında kullanılmasına karar verildi.
Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İl Salgın Denetim Merkezi açılacağı bildirildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapabilme imkanı sağlayan PCR laboratuvarı oluşturuldu.
SALGINLA MÜCADELEDE 'VAZGEÇMEYİN' MESAJI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünya yoruldu. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. Birgün mutlaka salgının son günü olacak. İnsanlığın yaşadığı tüm salgınlar gibi bu salgın da son bulacak." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Dünya yoruldu. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. Birgün mutlaka salgının son günü olacak. İnsanlığın yaşadığı tüm salgınlar gibi bu salgın da son bulacak. Sosyal hayatınızı kontrollü yaşayın. Kovid-19'la mücadele, hayat mücadelemizin vazgeçilmez parçası olsun."