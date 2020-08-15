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    • 15.08.2020 17:18
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    Son dakika: MSB: 'ın kuzeyinde 9 'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... Milli , 'ın kuzeyi Haftanin, Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 9 'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya çok ağır darbe
    Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, " kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 3 'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Böylece Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son 10 günde etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 143 oldu" denildi.


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