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    Son dakika: 'da zehir tacirlerine ağır darbe: Bir ayda 240 sokak satıcısı tutuklandı

    Son dakika haberine göre, 'da yla mücadele kapsamında son bir ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve "torbacı" olarak tabir edilen 276 sokak satıcısından 240'ı tutuklandı.

    İstanbul'da zehir tacirlerine darbe!

    Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz ile 15 Ağustos arasında 29 ilçede sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonlarda 276 kişiyi suçüstü yakaladı.

    Baskın yapılan adres ve arabalar ile şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 8 kilo 567 gram eroin, 6 kilo 920 gram kokain, 97 kilo 107 gram esrar, 2 kilo 479 gram bonzai, 153 kilo 93 gram metamfetamin, 7 kilo 333 gram Afyon sakızı, 118 kök Hint keneviri, 6 bin 707 hap, uyuşturucu yapımında kullanılan 127 kilo 780 gram kimyasal madde, 21 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 439 mermi ile ticaretinden elde edildiği belirlenen 511 bin 336 lira, 1470 avro ve 32 bin 461 dolar ele geçirildi.

    240 KİŞİ TUTUKLANDI!
    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 276 zanlıdan 240'ı tutuklanırken 36'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Ayrıca operasyonlar kapsamında 103 kişiye de uyuşturucu madde kullanımından işlem yapıldı.

    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da zehir tacirlerine ağır darbe: Bir ayda 240 sokak satıcısı tutuklandı
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