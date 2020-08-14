14 Ağustos korona tablosundaki son vaka sayılarını öğrenmek isteyen vatandaşlar akşam saatlerinde açıklamayı bekliyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün koronavirüs vakalarını vatandaşlarla paylaşıyor. Dün Türkiye'de son 24 saatte 1243 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 245 bin 635, can kaybı 5 bin 912 oldu. Peki, koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Ölüm ve vaka sayısı belli oldu mu? İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Ağustos vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.
13 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 66 bin 892 test yapıldı, 1243 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 968 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 228 bin 57 oldu.
Toplam test sayısı 5 milyon 521 bin 880, vaka sayısı 245 bin 635, vefat sayısı 5 bin 912 olarak kayıtlara geçti.
Ağır hasta sayısı 647, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,9 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5 bin 807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349 bin 3. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun."
KOVİD-19'A KARŞI 'TEDBİR' UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) vatandaşların kendisini korumasının, kurallar belli olduğu için zor olmadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Zor olan, başta tedbir almak yerine, virüsle, hastalığa yakalandıktan sonra mücadele etmektir. Şu an, bunun ne kadar zor olduğunu yakından bilen 647 ağır hastamız var."
"OKULUMDAN OLUYORUM DİYEREK UYARIN"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılmasına ilişkin çocuklar ve gençlere, "Yüz yüze eğitim, 21 Eylül'de. Sebebi, koronavirüs salgını. Bu virüs size de bulaşabiliyor. Sizden bir büyüğünüze geçtiğinde onun sağlığını bozuyor. Kurallara uyun. Uymayanları, okulumdan oluyorum diyerek uyarın." çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadelede kurallara uyma çağrısında bulundu.
Koca, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:
"Kovid-19 testi pozitif çıkan arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine giden var. Gitmemiş olsa, bugünkü yeni hasta sayısı 1243 yerine 1241 olacaktı. 1 kişiye de kendisi bulaştırmış. Kovid-19'la mücadele etmek çok zor değil. Yeter ki kurallara uyalım."
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bugün itibarıyla üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istediklerini bildirdi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, otobüs durağında dijital ekrana canlı bağlantı yaparak, vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Önümüzde sonbahar-kış olduğunu düşündüğümüzde tedbirlerde vitesi büyütmeye ihtiyacımız var." dedi.
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri kısıtlandı.
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların düğünlere katılımı, semt pazarına gidiş ile toplu taşıma kullanım saatleri kısıtlandı.
Denizli'nin Tavas ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında karantinaya alındı. 300 kişinin yaşadığı mahallede Kurban Bayramı'nda yapılan bir düğüne katılan bazı kişilerin hastaneye başvurdukları ve kendilerinde virüs tespit edildiği, ardından mahallede testler uygulandığı ve toplamda 13 kişide Kovid-19'a rastlandığı öğrenildi.
Tekirdağ Şarköy'de Tapu Müdürlüğünde bir memurda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine çalışanlar evlerinde karantinaya alındı.
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu için karantinada olması gereken kişi alışveriş yaparken yakalandı.
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 27 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında gösterdikleri özverili çalışmaları dolayısıyla sağlık çalışanlarından nikah kıyma bedeli alınmayacağını bildirdi.
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, dün 2 bin 547 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.