14 Ağustos korona tablosundaki son vaka sayılarını öğrenmek isteyen vatandaşlar akşam saatlerinde açıklamayı bekliyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün koronavirüs vakalarını vatandaşlarla paylaşıyor. Dün Türkiye'de son 24 saatte 1243 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 245 bin 635, can kaybı 5 bin 912 oldu. Peki, koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Ölüm ve vaka sayısı belli oldu mu? İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Ağustos vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.