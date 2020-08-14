Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.08.2020 11:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.08.2020 11:56
    ABONE OL

    : ile 'ın anlaşması hukuka aykırıdır

    Son dakika haberleri.. " ile arasında gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır." ifadelerini kullandı.

    Yunanistan ile Mısır'ın anlaşması hukuka aykırıdır

    Son dakika haberleri.. "Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır." ifadelerini kullandı.

    Gül, "Türkiye'yi, en uzun kıyı şeridi olmasına rağmen, Doğu Akdeniz'den dışlama girişimlerinin uluslararası hukukta yeri yoktur. Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz yürütülmeye çalışılan enerji politikalarının uluslararası hukuk nezdinde tutar hiçbir tarafı yoktur." şeklinde konuştu.

    Gül, "Akdeniz'de en uzun kıyısı olan Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de dışlamaya kimsenin hakkı yoktur. Türkiye uluslararası hukuk çerçevesinde deniz yetki alanın her türlü faaliyetini sürdürecektir." dedi.

    Ayrıntılar geliyor...

    Haberler Güncel Adalet Bakanı Gül: Yunanistan ile Mısır'ın anlaşması hukuka aykırıdır
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri