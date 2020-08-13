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    • 13.08.2020 22:58
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    Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Dışişleri bakanlarına mektubu!

    Yunanistan'ın talebiyle, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi olağanüstü toplanacak. Dışişleri Bakanı toplantı öncesinde Dışişleri bakanları ve AB Dış İlişkiler ve 'e 'deki gelişmeler hakkında bir mektup gönderdi. Çavuşoğlu, -AB ilişkilerinin, Yunanistan ve lı Rumların kaprislerinden daha fazla zarar görmemesi gerektiğini belirtti.

    AB'ye Doğu Akdeniz mektubu!

    Dışişleri Bakanı , Dışişleri bakanları ve AB Dış İlişkiler ve 'e mektup gönderdi.

    Çavuşoğlu'nun mektubunda, 'nin ve Kuzey Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tüm diyalog ve iş birliği çağrılarına rağmen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) bugüne kadar attığı tek taraflı adımlar ile Türkiye'yi dışlama hedefiyle oluşturdukları ittifak ve girişimlere işaret edildi.

    DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER ELE ALINDI
    Yunanistan'ın Türkiye ile görüşmeleri sürdürürken Mısır ile imzaladığı, Türkiye'nin ve Libya'nın kıta sahanlığını ihlal eden korsan deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşmasının, Yunanistan'ın Türkiye ile dürüst ve samimi diyalog ve iş birliği başlatmadaki isteksizliğini bir kez daha ortaya koyduğunun vurgulandığı mektupta Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-AB ilişkilerinin, Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların kaprislerinden daha fazla zarar görmemesi gerektiğini belirtti.

    Çavuşoğlu, AB üyesi ülkeleri, bugüne kadar iyi niyetini defalarca ortaya koyan Türkiye'ye karşı alınabilecek haksız bir tutumun karşısında durmaya çağırdı.

    TELEFON GÖRÜŞMELERİ DE YAPILDI
    Bakan Çavuşoğlu ayrıca, aralarında Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, İtalya, Litvanya, Macaristan ve Romanya'nın da bulunduğu bazı AB Dışişleri bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi Borrell'le de bu kapsamda telefon görüşmeleri yaptı.

    Benzer mektupların ayrıca, Birleşmiş Milletler () Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri dışişleri bakanları ve NATO Genel Sekreteri 'e gönderilmekte olduğu da öğrenildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AB Dışişleri bakanlarına Doğu Akdeniz mektubu!
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