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    • 13.08.2020 Gazete
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    'de kendini gösterdi! 'den 'a 3 trilyon dolarlık kulaç

    Eski Bakan ’le birlikte 5 yüzücünün ’ye salladıkları 90 kilometrelik kulacın yankıları sürüyor. Yüzücüler, ’ın yaptığı Anamur-Girne su hattının ve 3 trilyon dolarlık rezervinin üzerinden geçti.

    3 trilyon dolarlık kulaç

    Türkiye, 'de kendini gösterdi. Dünya bunu hazmedemedi. 'nın hamleleri, düşmanları tedirgin etti. Bu gelişmeler sürerken, dünyaya bir mesaj da milli yüzücüler verdi.

    Eski devlet bakanlarından Kürşad Tüzmen'le birlikte milli yüzücüler , Tarkan Tüzmen, Faruk İlgüy, Osman Akkuş ve Kubilay Çimen, Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 'den Kıbrıs'a kulaç salladı. Köpek balıklarının cirit attığı suda 90 kilometreyi 28 saatte tamamlayan yüzücülerin vermek istedikleri mesaj yerine ulaştı. Tüzmen, "Bu sporla, 'ye dönük haksızlıklara karşı çıktık" açıklamasını yaptı.

    KALYON İnşaat'ın yaptığı Anamur-Girne su hattında yüzen Tüzmen ve arkadaşları, ve KKTC ekonomilerine 570 yıl yetecek değerin üzerinden de geçti. Tüzmen bunu şöyle açıkladı: Yaklaşık 3 trilyon metreküp gaz ve 1.5 milyar varil rezervinin üstünden yüzdük. Yaklaşık 3 trilyon dolarlık bu büyüklük. Türkiye, Anamur'dan Girne'ye su akıtıyor. Büyük bir proje. Yüzerken bu hattı da gördük. Üstünden yüzdüğümüz bu kaynaklarda, bir gün belki de platformlar kurulacak. Ülkelerimizin geleceği parlak, herkes bunu düşünerek hareket etmeli.

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