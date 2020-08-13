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    • 13.08.2020 13:01
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    Türk fırkateynleri 'de dosta düşmana mesaj veriyor

    Son dakika haberi... Türk 'ne ait 2 fırkateyn ve bir römorkör 'nın Kaş ve Demre ilçelerindeki varlığını sürdürüyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı fırkateynler zaman zaman seyre çıkıyor. Römorkor ise Çayağzı Limanı açıklarında bekliyor.

    Türk fırkateynleri Akdeniz'de!
    Türkiye'nin 'de NAVTEX ilan etmesinin ardından Gemisi, sismik araştırmalar yapmak üzere Kıbrıs Adası'nın güneybatısına hareket etti. Ardından bölgeye yakın olan 'ın önlerine bir Yunan fırkateyni geldi.



    Bunun üzerine iki gün önce bölgeye Türk savaş gemileri geldi. 10 Ağustos Salı günü de Türk Hava Kuvvetleri'ne ait üç Atak helikopteri, Kaş ilçesi üzerinde devriye yaptı.



    Bölgede Türk 'ne ait 2 fırkateyn ve bir römörkor, Yunanistan'a ait bir fıraketeynin bekleyişi sürüyor. Demre ilçesine bağlı Çayağzı Limanı açıklarında Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir fırkateyn ve bir römörkor, Kaş'a bağlı Limanağzı mevkisinde de bir fırkateyn bulunuyor.



    Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı fırkateynler zaman zaman seyre çıkıyor. Römorkor ise Çayağzı Limanı açıklarında bekliyor.



    Meis Adası önündeki Yunan Deniz Kuvvetleri'ne ait fırakateyn de demir atmış halde bekleyişini sürdürüyor.

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