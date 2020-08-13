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    • 13.08.2020 12:48
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    Son dakika: 8 belediye başkanı daha 'ye katıldı

    Son dakika haberine göre Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 4 ilden, 5'i ilçe 3'ü belde belediye başkanı olmak üzere 8 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. 2019 yerel seçimleriminden sonra 31 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Böylece AK Parti'li belediye sayısı 794 oldu.

    AK Parti'ye 8 belediye başkanı katıldı

    Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı 'ın, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki hitabının ardından partiye katılımlar gerçekleşti.

    AK Parti'ye 4 ilden 5 ilçe ve 3 belde belediye başkanı olmak üzere 8 belediye başkanı katıldı.

    AK Parti'ye katılalan belediye başkanları şu şekilde:

    " Belediye Başkanı - Ramazan Yakut

    Ağrı Eleşkirt / Yayladüzü Belde Belediye Başkanı - Selami Demirtaş

    Ağrı Eleşkirt / Yücekapı Belde Belediye Başkanı - Nurettin Öztürk

    Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren

    / Bekirhan Belde Belediye Başkanı - Fırat Karabulut

    Erzurum Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşcı

    Erzurum Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğide

    Trabzon Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu"

    2019 yerel seçimlerimden sonra bugüne kadar 15 farklı ilden, 16 ilçe, 15 belde belediye başkanı olmak üzere 31 belediye başkanı AK Parti'ye geçiş yaptı. Böylelikle AK Parti'li belediye sayısı toplam 794 oldu.

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