Türkiye, Batı'nın Akdeniz'deki kirli oyununa fırsat vermedi. Oruç Reis Sismik Araştırma gemimizin bölgeye gitmesi dünyayı titretti! Gözler, Akdeniz'e çevrildi. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 5 savaş gemisinin eşlik ettiği Oruç Reis ise çalışmalarına hız verdi.

Hidrokarbon arama çalışmaları kapsamında 2 boyutlu sismik araştırma için denize sismik kablo indirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çalışmalarla ilgili "Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için Akdeniz'e indi" dedi.

Bin 750 kilometre uzunluğundaki sismik kablolar, Akdeniz'e indirildi.