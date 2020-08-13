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    • 13.08.2020 Gazete
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    'e 1.750 kilometrelik kablo indirdi

    , Batı'nın 'deki kirli oyununa fırsat vermedi. Araştırma gemimizin bölgeye gitmesi dünyayı titretti! Gözler, Akdeniz'e çevrildi. 'ne bağlı 5 savaş gemisinin eşlik ettiği Oruç Reis ise çalışmalarına hız verdi.

    Adım adım Akdeniz

    Türkiye, Batı'nın 'deki kirli oyununa fırsat vermedi. Oruç Reis Araştırma gemimizin bölgeye gitmesi dünyayı titretti! Gözler, Akdeniz'e çevrildi. 'ne bağlı 5 savaş gemisinin eşlik ettiği ise çalışmalarına hız verdi.

    Hidrokarbon arama çalışmaları kapsamında 2 boyutlu için denize sismik kablo indirildi. ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çalışmalarla ilgili "Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için Akdeniz'e indi" dedi.

    Bin 750 kilometre uzunluğundaki sismik kablolar, rildi.

    Haberler Güncel Oruç Reis Akdeniz'e 1.750 kilometrelik sismik kablo indirdi
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