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    • 13.08.2020 13:05
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    : Bakanlık açıkladı: 3 terörist hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi

    haberi... ndan yapılan açıklamaya göre kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

    Bakanlık açıkladı: Etkisiz hale getirildiler

    , kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Hakkari'de 3, Bitlis'te 3 olmak üzere son iki günde 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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