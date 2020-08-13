MİT ve TSK'nın sınır ötesinde sürdürdüğü başarılı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. SABAH'ın edindiği bilgilere göre pazar günü Irak ordusu sınır muhafızlarıyla, PKK 'lılar arasında çatışma yaşandı. Bu çatışmada İki ateş arasında kalan bir çoban PKK'lı teröristlerin silahından çıkan kurşunla ateşle ağır yaralandı. Çatışmanın ardından sorunun çözülmesi amacıyla Iraklı iki general, PKK'lı teröristlerle görüşmek üzere Erbil'e bağlı Sidekan yakınlarındaki Bradost bölgesinde buluştu. İstihbaratın uzun süreden beri takip ettiği Kandil'in üst düzet yöneticilerinden Cemil Bayık 'ın postacısı olan terörist Heval Agit'in de buluşmaya katılacağı tespit edildi. Alınan istihbarat üzerine Van 'daki merkezden havalanan TSK'ya ait iki SİHA bölgede yaptığı keşifte içerinde çok sayıda kişinin olduğu iki araç tespit etti. SİHA'lardan biri 29 dakika 17 saniye boyunca izlediği ve içinde Cemil Bayık'ın da olduğu aracı saat 14.55'de nokta atışı ile vurdu. Vurulan araçtaki bazı teröristler araçtan yaralı halde uzaklaşmaya çalışırken aynı SİHA 3 dakika sonra saat 14.58'de bir atış daha yaparak aracı imha etti.Bölgeden hızla uzaklaşmaya çalışan ikinci araç da diğer SİHA tarafından 32 dakika 4 saniyelik takip sonucunda nokta atışıyla vuruldu. Nokta atışıyla vurulan araçlarda bulunan Iraklı 2 general ve 7 teröristin öldüğü belirlendi. Öldürülenler arasında Irak Sınır Güvenlik Güçleri 3. Tugayı Komutanı Zübeyr Hali ve 2. Tugay komutanı Mihemed Reşid ile Cemil Bayık'ın postacısı ve yakın koruması olan PKK'nın Sincar kampının eski sorumlularından Heval Agit kod adlı terörist Ali Novruzi (40) olduğu öğrenildi. Operasyonda Bayık'ın da öldüğü iddia edilse de teğit edilmiş bir bilgi değil.Bayık'ın öldürüldüğü iddiası bir anda sosyal medyada gündemin ilk sırasına yerleşti.Twitter'da TT (en çok konuşulanlar) listesine girdi. AK Partili Şamil Tayyar,dedi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da Bayık'ın öldürüldüğü bilgisinin teğit edilmediğini söyledi.

DÜNYA TÜRKİYE'Yİ İZLEMEYE DEVAM ETSİN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı Cemil Bayık'ın öldürüldüğü iddiasıyla ilgili, "Terörle mücadele operasyonlarımız devam etmektedir. Terörle mücadele konusunda bütün dünyaya tavsiyemiz, Türkiye Cumhuriyeti devletini izlemeye devam etsinler" dedi.

10 MİLYONLUK KIRMIZI LİSTEDE

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı 10 milyonluk kırmızı listede aranan Heval Agit kod adlı İran uyruklu terörist Ali Novruzi (40), PKK'nın tepe isimlerinden Cemil Bayık'ın yardımcısı ve postacısı olarak biliniyor. Sincar eski sorumlusu Novruzi, aynı zamanda PKK'nın sözde istibarat biriminin de başındaki isimdi. MİT-TSK'nın amansız takibi sonucu etkisiz hale getirilen Novruzi Türkiye'de çok sayıda güvenlik görevlisi ile sivil vatandaşın şehit olduğu saldırıların talimatını vermişti. 20 yıldır örgütte olan Novruzi, Sincar'ın Hanesur bölgesindeki kamplarda barınırken toplantı ve konferanslara katılmak üzere Kandil'e gidiyordu.





Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada,denildi.