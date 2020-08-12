Son dakika: Bakanlık açıkladı: 20 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı

Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz.



Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/FrTJvuZuOg