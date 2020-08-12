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    Son dakika: Bakanlık açıkladı: 20 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı

    Son dakika haberi... : bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.

    PKK/YPG’ye çok ağır darbe! Bakanlık açıkladı
    Milli yapılan açıklamada "Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." denildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Bakanlık açıkladı: 20 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı
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