



3 SENEDİR TANIYORUM

Fotoğrafının ve açık kimliğinin yayınlanmasını istemeyen ve savcılıktan kimliğinin ve bilgilerinin gizli tutulması yönünde karar aldıran Ceren T. Pınar'ın kaybolduğu gün yaptığı ilk ihbarı ve cinayetin ardından yaşanan süreçten nasıl olumsuz etkilendiğini şu sözlerle ifade etti: "Pınar Gültekin'i 3 senedir tanıyorum. Kendisi çok samimi bir arkadaşımdı. Birlikte aynı üniversitede eğitim gördük. Hatta yarım dönem ev arkadaşlığı da yaptık. Sonra Pınar Akyaka'ya taşındı ama yine de irtibatı koparmadık."



PINAR POZİTİF BİR İNSANDI…

Ceren T. Arkadaşı Pınar'ın deli dolu yerinde duramayan ve çok pozitif bir insan olduğunu anlatarak, "Pınar sürprizlerle doluydu. Uyumayı, miskinlik yapmayı sevmezdi. Ben mezun olunca çok üzüldü Muğla'dan gitmemi istemiyordu. Mezun oldum ve bir senedir Adana'da ailemle yaşıyorum. Mezun olsam da sürekli telefonla görüşüyorduk.



