FETÖ'nün TSK yapılanmasına ağır darbe! Böyle deşifre oluyorlar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasından sorumlu mahrem imamların bağlantılarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Soruşturmalarda şüpheli olan isimler hakkında yurdun dört bir tarafında verilmiş olan ifade ve teşhisler büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda örgütün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock kullandığı belirlenen mahrem imamlardan Rahmi Ç. ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık ilk etapta şüpheli Rahmi Ç. ile ilgili yurt çapında verilen ifadelerin bir taramasını gerçekleştirdi.

'SINAVLARA O HAZIRLADI'

Rahmi Ç.'nin TSK'daki örgüt üyelerinden sorumlu mahrem imamlardan bir tanesi olduğuna yönelik çok sayıda ifade elde edildi. Bu ifadeler arasında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Ersin D. isimli şüpheli, Rahmi Ç.'nin kendisini Kara Harp Okulu sınavlarına hazırlandığı süreçte çalıştırdığını dile getirdi. Harp Okulu'na girdikten sonra hafta sonları sabit telefondan kendisiyle irtibata geçtiğini dile getiren Ersin D., "Bana 'Ragıp' kod ismini verdi. Okuldan devrem olan Ömer Faruk K. ve Furkan D. isimli şahısları Rahmi Ç.'nin eşliğinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le yüz yüze görüştürülmeye götürüldüğünü biliyorum" dedi.

'MAHREM ABİMİZDİ'

Konya'da ifade veren bir başka isim ise şüpheli Rahmi Ç.'nin İstanbul'da olduğu süre zarfında Sarıyer Eyalet Talebe Mesulü olarak faaliyet gösterdiğini, şüphelinin yönlendirmesiyle askeri okul sınavlarına hazırlandığını dile getirdi. Bir başka şüpheli Musa U. ise İzmir İstihkam Okulu'nda sınıf eğitmeni olarak başladığı dönemde Rahmi Ç.'nin kendisinden sorumlu mahrem imam olduğunu ifade etti.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Soruşturma kapsamında halen tutuklu bulunman şüpheli hakkında düzenlenen iddianameyle 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savcılığın hazırladığı iddianamede, Rahmi Ç.'nin örgütle iltisaklı bir eğitim kurumunda 2013 yılından 2016 Temmuz'a kadar sigortalı olduğu ifade edildi.

MAHREM İMAMLARLA YURT DIŞINA ÇIKMIŞ

Yurt dışı çıkış kayıtları mercek altına alınan Rahmi Ç.'nin 2013-2015 yılları arasında FETÖ'nün mahrem imam yapılanmasında bulunan Onur G., Emrah Ö., Soner Y., Murat Ş. ve örgütün ülke imamlarından Recep Özkan ile yurt dışına giriş kayıtlarına rastlandı.

Sabah/ Hayrettin Şaşmaz