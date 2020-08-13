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    • 13.08.2020 09:42
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    Son dakika: ndan 'a terör örgütü uyarısı

    Son dakika haberine göre, , ülkesinde bulunan terör örgütü unsurlarına karşı gerekli önlemleri almanın öncelikle 'ın sorumluluğunda bulunduğunu belirterek, Irak'taki PKK varlığına göz yumulmaya devam edilmesi halinde 'nin kendi sınırlarının güvenliği için gerekli göreceği tedbirleri almakta kararlı olduğunu bildirdi.

    Türkiye'den Irak'a PKK terör örgütü uyarısı

    , 'nin terör örgütüne yönelik mücadelesinde ve uluslararası toplumdan beklentilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

    Açıklamada, yıllardır Irak'ta yuvalandığı bölgelerden Türkiye'ye yönelik saldırılarda bulunan PKK terör örgütünün, Irak'ın egemenliği, toprak bütünlüğü, güvenliği ve istikrarına da meydan okuduğu vurgulandı.

    Ülkesinde bulunan PKK unsurlarına karşı gerekli önlemleri almanın, öncelikle Irak'ın sorumluluğunda olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

    "Bu hususta ülkemiz Irak ile iş birliğine hazırdır. Ancak Irak'taki PKK varlığına göz yumulmaya devam edilmesi halinde ülkemiz sınırlarının güvenliği için nerede olursa olsun gerekli göreceği tedbirleri şimdiye kadar olduğu gibi almakta kararlıdır. Irak'ı bu doğrultuda gerekli adımları atmaya, bu durumu fırsat bilip ülkemize yönelik mesnetsiz iddialarda bulunan diğer bazı ülke ve bölgesel örgütleri de teröristleri cesaretlendiren ve terörle mücadelede çifte standart içeren yaklaşımlarına son vererek ilkeli bir tutum takınmaya davet ediyoruz."

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