Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.08.2020 10:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.08.2020 10:52
    ABONE OL

    Son dakika: 'da 'nün "gaybubet evi"ne operasyon: 7 örgüt mensubu gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, ve İstihbarat şube müdürlüklerinin ortak operasyonuyla, 'nün "gaybubet evi"nde saklandığı belirlenen 7 örgüt mensubu gözaltına alındı.

    Ankara'da FETÖ operasyonu

    'da /PDY'nin "gaybubet" adı verilen hücre evlerine yönelik operasyonda 7 örgüt mensubu yakalandı.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, "FETÖ/PDY üyeliği"nden aranan zanlıların yakalanması amacıyla örgüte ait hücre evlerine operasyon düzenlendi.


    7 ÖRGÜT MENSUBU GÖZALTINA ALINDI
    Operasyonda hücre evlerinde saklandıkları ve internet tabanlı programlarla haberleştikleri tespit edilen 7 örgüt üyesi gözaltına alındı.

    Zanlıların üst aramasında, araçlarında ve adreslerinde 6 sahte kimlik ve ehliyet ile örgüte ait yaklaşık 75 bin lira ve 500 avro ele geçirildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Ankara'da FETÖ'nün "gaybubet evi"ne operasyon: 7 örgüt mensubu gözaltına alındı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri