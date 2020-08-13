İstanbul'da yaşayan Burak Aydoğan ile Zeynep Özbayrak, iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandı. 5 yaşındaki kızları Ece'nin velayeti annede kaldı. Anneye 2 bin 500 lira iştirak nafakası bağlandı.

Instagram'da 500 binden fazla takipçisi olan Özbayrak, kızının mayolu fotoğraflarını paylaştı. Birçok markanın reklamında kızını oynatınca, eski eşiyle arası açıldı!

Paylaşımlardan rahatsız olduğunu söyleyen baba, eski eşinin "Kızımın velayeti bende, istediğimi yaparım" sözleri üzerine soluğu mahkemede aldı. Kızının velayetini almak isteyen Aydoğan, "Davalı anne Ece sayesinde fenomen olmuştur. Ece, adeta bir sosyal medya malzemesi haline dönüşmüştür" ifadesini kullandı.

ALİ OKTAY