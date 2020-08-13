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    • 13.08.2020 Gazete
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    'dan 'a dava! “Kızımı malzemesi yaptı”

    , 5 yaşındaki kızı Ece’nin mayolu fotoğraflarını internette paylaştı. Eski eşiyle arası açıldı. Velayet davası açan baba, “Kızımı malzemesi yaptı” diye dert yandı. , kızı Ece'ye ait resimlerin paylaşımının engellenmesi ve ödediği 2 bin 500 liralık nafakanın kaldırılmasını istedi.

    Fenamen!

    İstanbul'da yaşayan ile , iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandı. 5 yaşındaki kızları Ece'nin velayeti annede kaldı. Anneye 2 bin 500 lira iştirak nafakası bağlandı.

    'da 500 binden fazla takipçisi olan Özbayrak, kızının mayolu fotoğraflarını paylaştı. Birçok markanın reklamında kızını oynatınca, eski eşiyle arası açıldı!

    Paylaşımlardan rahatsız olduğunu söyleyen baba, eski eşinin "Kızımın velayeti bende, istediğimi yaparım" sözleri üzerine soluğu mahkemede aldı. Kızının velayetini almak isteyen Aydoğan, "Davalı anne Ece sayesinde fenomen olmuştur. Ece, adeta bir sosyal medya malzemesi haline dönüşmüştür" ifadesini kullandı.
    ALİ OKTAY

    Haberler Güncel Burak Aydoğan'dan Zeynep Özbayrak'a dava! “Kızımı sosyal medya malzemesi yaptı”
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