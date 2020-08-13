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    • 13.08.2020 10:27
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    Son dakika: 'de terör örgütü / operasyonu: 4 kişi yakalandı

    Son dakika haberine göre, 'de düzenlenen operasyonda terör örgütü / üyesi oldukları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı. Diğer şüpheliler aranıyor.

    Mersin'de YPG/PKK'ya operasyonu

    'de düzenlenen operasyonda terör örgütü / üyesi oldukları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

    İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütüne üye oldukları, propagandasını yaptıkları ve güvenlik güçlerini aşağıladıkları gerekçesiyle 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    Ekiplerin, Akdeniz, Yenişehir ve Erdemli ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 4'ü yakalandı.

    Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği ve 50 tabanca mermisi ele geçirildi.

    Diğer şüpheliler aranıyor.

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