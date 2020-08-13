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    • 13.08.2020 09:17
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    'nun "" yalanı ortaya çıktı: "Okumadan imzaladım"

    'ni daha önce okuduğunu söyleyen, hatta, altına gururla imza attığını dile getiren Ahmet Davutoğlu, daha sonra Akit gazetesi yazarı 'ın "O sözleşmeye nasıl imza attın?" sorusuna, "Okumadan imzaladım" cevabını vermişti. Sabah Gazetesi yazarı , bugünkü nda Davutoğlu'nun " Sözleşmesi" yalanına dair çarpıcı detayları aktardı.

    Davutoğlu'nun yalanı ortaya çıktı: Okumadan imzaladım
    İşte Gazetesi yazarı Salih Tuna'nın "Kimin yalan söylediği ortaya çıktı" adlı köşe yazısından çarpıcı satırlar:

    'ni daha önce okuduğunu söyleyen, hatta, altına gururla imza attığını dile getiren , daha sonra Akit gazetesi yazarı 'ın "O sözleşmeye nasıl imza attın?" sorusuna, "Okumadan imzaladım" cevabını vermişti.

    Bunun üzerine şöyle demiştim:
    "Davutoğlu, sözleşmeyi okuduğu ayan beyan ortada olduğuna göre telefonda Dilipak'a yalan söylemiş olmalı. Yahut Dilipak yalan söylüyor (...) Okumadan imza atmak en fazla 'liyakat' sorunudur; okuduğu halde 'okumadım' demek, ahlak sorunu..."

    Ardından da şu çağrıyı yapmıştım:
    "Umarım söz konusu durumun bir açıklaması vardır. Köşem ikisine de açıktır. Bekliyorum..." (5 Ağustos 2020, SABAH)
    Aslında Davutoğlu'nun yalan söylediği aşikardı.



    Yine de başbakanlık yapmış, entelektüel birisine böylesi yüz kızartıcı bir yalanı yakıştırmadığım için açıklama yapmasını, ne bileyim, "Dilipak'a öyle bir şey söylemedim" demesini bekledim.
    Üstelik...
    Sözleşmesi'nin kabul edilmesi için 2011'de olağanüstü gayret gösterdiğini, mahut sözleşmeyi "şahsi meselem" diyecek kadar içselleştirdiğini Milliyet gazetesinden Mehveş Evin'e anlattığını bildiğim halde.
    Evet, buna rağmen, "Davutoğlu yalan söylüyor" demek yerine bir açıklama bekledim.
    Ne ki Dilipak, Davutoğlu'nun okumadan imzaladım dediğini birkaç gün evvel fakire teyit etti.
    Haliyle kimin yalancı olduğu da ortaya çıkmış oldu.


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