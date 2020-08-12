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    • 12.08.2020 Gazete
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    Kadın Kolları Başkanı 'dan 'a tepki!

    li 'dan Dilipak'a tepki: "Bugüne dek ahlaksızlığa duyarsız kalmadık, kalmayacağız." AK Partili kadınlar da Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu.

    ‘Susmadık susmayacağız’

    AK Parti kadınlar, kendileri hakkında çirkin ifadeler kullanan Akit gazetesi yazarı hakkında 81 ilde eş zamanlı suç duyurusu yaptı.


    Dilipak aleyhine 500 bin TL'lik tazminat davası açıldı.

    AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, dün düzenlediği basın toplantısında, "Birileri sebep ve sonuç ilişkisini tamamen yanlış kurgulayarak adeta işi, psikolojik şiddet uygulamaya kadar götürmektedir. Sözde bizimle birlikte siyasi hareketin içindeymiş gibi görünen ama kirlenmiş ve dar zihniyetli gazeteci ve sosyal medya fenomenleri karşısında asla susmadık, susmayacağız. Dünyanın her bir köşesinde fesatlık, ahlaksızlık ve azgınlık yaygınlaşırken bizler asla duyarsız kalmadık, kalmayacağız" dedi.

    Haberler Güncel AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'dan Abdurrahman Dilipak'a tepki!
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