AK Parti kadınlar, kendileri hakkında çirkin ifadeler kullanan Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında 81 ilde eş zamanlı suç duyurusu yaptı.



Dilipak aleyhine 500 bin TL'lik tazminat davası açıldı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, dün düzenlediği basın toplantısında, "Birileri sebep ve sonuç ilişkisini tamamen yanlış kurgulayarak adeta işi, psikolojik şiddet uygulamaya kadar götürmektedir. Sözde bizimle birlikte siyasi hareketin içindeymiş gibi görünen ama kirlenmiş ve dar zihniyetli gazeteci ve sosyal medya fenomenleri karşısında asla susmadık, susmayacağız. Dünyanın her bir köşesinde fesatlık, ahlaksızlık ve azgınlık yaygınlaşırken bizler asla duyarsız kalmadık, kalmayacağız" dedi.