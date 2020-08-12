Son dakika: Okulların açılma takvimi açıklandı

Son dakika haberi... Okulların ne zaman açılacağı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde bugün bir toplantı gerçekleştirdi. Hem kontrollü sosyal hayat hem de okulların açılması sürecine ilişkin değerlendirme ve tavsiye kararlarının masaya yatırıldığı toplantının ardından Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu.

31 AĞUSTOS'TA UZAKTAN, 21 EYLÜL'DE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz." dedi. Selçuk: "21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasından satır başları:

31 Ağustos'ta uzaktan eğitim başlayacak. Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de geçilecek. İsteyen özel okullar 17 Ağustos'tan itibaren uzaktan eğitime başlayabilecek.



Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz velilerimiz için de hazırlanan bu klavuzlarımızın takibi öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz tarafından takip edilecek.



21 Eylül'den itibaren eğitimin başlaması konusunda Bilim Kurulu'muzun tavsiyesi oldu. Hangi yaşların başlaması konusunda Bilim Kurulu'muzun tavsiyesi olacak. Sınava giren öğrencilerimizle ilgili olarak müfredat içeriği ve onların çalışmalarına destek olmak için planlamalar yapıyor.



(Kovid-19 tedbirleriyle başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı) Bakanlık olarak tüm süreç boyunca sahada ve okullarımızda olacağız.

Klavuz çerçevesinde velilerimiz ve öğretmenlerimiz için bir takım rehberler hazırladık ve bunların ne şekilde uygulanacağı konusunda ayrıntısını devam ettireceğiz. Tenefüslerde ve neyi ne yapacakları bu klavuzlarda yer alıyor.

Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz velilerimiz için de hazırlanan bu klavuzlarımızın takibi öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz tarafından takip edilecek.

Okulların hijyenini sağlamak için personel alımları da devam ediyor. Okullarımızla ilgili ihtiyaç kalemleri tek tek çıkarılmıştır. Nelere ihtiyaç olunduğu somut olarak ortaya konulmuş ve takibi de devam ediyor.

21 Eylül'den itibaren eğitimin başlaması konusunda Bilim Kurulu'muzun tavsiyesi oldu. Hangi yaşların başlaması konusunda Bilim Kurulu'muzun tavsiyesi olacak. Sınava giren öğrencilerimizle ilgili olarak müfredat içeriği ve onların çalışmalarına destek olmak için planlamalar yapıyor.

Biz aşamalı ve seyreltilmiş derken belli sınıf düzeylerinin açılmasından derslerin ve konuların seyreltilmesini kastediyoruz. Seyretilme konusundaki açık nasıl giderilecek? Elbetteki uzaktan eğitim ve EBA ile gerçekleştirilecek.

TOPLANTI SONA ERDİ



Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi.

Toplantıda, Kurban Bayramı tatili döneminin vaka sayılarına etkisi, vakaların artma eğilimindeki iller ve ağır hastaların durumu ile tedavi protokolleri ve aşı geliştirme çalışmaları ele alındı.

Bakan Koca'nın başkanlığındaki toplantıda, okulların açılmasına ilişkin son durum da görüşüldü.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesinin ardından 16 Mart 2020'de okullar kapatılmış ve uzaktan eğitime geçilmişti.