12 Ağustos korona vaka tablosu vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Ülkemizdeki vaka, entübe, iyileşen, vefat ve günlük detaylı sayılar akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor. Dün açıklanan tabloya göre, 61 bin 716 test yapıldı, 1183 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Peki, koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? İşte 12 Ağustos korona tablosu
KORONAVİRÜS VAKA VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Ağustos vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.
11 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 61 bin 716 test yapıldı, 1183 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1185 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 226 bin 155 oldu. Toplam test sayısı 5 milyon 387 bin 751, vaka sayısı 243 bin 180, vefat sayısı 5 bin 873 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 617, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,2 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Son 3 gündür hastaneye yatışlarda yüzde 32 azalma var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden ağır hasta sayısında artış devam ediyor. Son 3 günde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa."
YURT GENELİNDE KORONAVİRÜS DENETİMİ
İçişleri Bakanlığı genelgesi çerçevesinde, kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulup uyulmadığının tespiti amacıyla Türkiye genelindeki denetimler erken saatlerde başladı.
Yaya ekipler, belirlenen güzergah boyunca maske takmayan vatandaşları ikaz etti, sosyal mesafe uyarısında bulundu. İkazlara uymayan vatandaşlara ise idari para cezası uygulandı.
Öte yandan, polis araçlarından sürekli temizlik, maske ve mesafe kurallarının önemine ilişkin anonslar yapıldı.
Araç yoğunluğu olan caddelerde yapılan denetimlerde ise sürücü ve yolcular maske ve mesafe konusunda ikaz edildi.
BAKAN KOCA KORONAVİRÜSE YAKALANAN RÖNTGEN TEKNİSYENİNİN MESAJINI PAYLAŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Yaşayandan Uyarılar" başlığıyla, röntgen teknisyeni Hamza Atik'in koronavirüsle mücadelesi sırasında yaşadıklarını anlattığı mesajı paylaştı.
Koca'nın paylaşımında yer alan, koronavirüsle mücadele eden Atik'in mesajı şöyle:
"Boğaz ağrısı, tat ve koku kaybı yaşamaya başladım. Çalıştığım hastanede Kovid-19 testim pozitif çıktı. İlk aklıma gelen kızım oldu. Sinek ısırsa canının yanmasına katlanamayacağım kızım bu virüsle nasıl mücadele eder diye korktum. Kızımla beraber ailemin hepsi hastalığa yakalanmış. Şükürler olsun atlattık ama kızımı düşündükçe hala içim sızlıyor. Tedbirlere uymamız, çevremizdekileri uyarmamız gerekiyor."
AŞI ÇALIŞMALARI
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, gelecek yılın ilk aylarında bunun kullanılabilir hale gelmesi için gece gündüz çalıştıklarını bildirdi.