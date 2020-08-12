12 Ağustos korona vaka tablosu vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Ülkemizdeki vaka, entübe, iyileşen, vefat ve günlük detaylı sayılar akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor. Dün açıklanan tabloya göre, 61 bin 716 test yapıldı, 1183 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Peki, koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? İşte 12 Ağustos korona tablosu

KORONAVİRÜS VAKA VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Ağustos vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.