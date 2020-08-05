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    • 06.08.2020 01:14
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    dolaşıma sokulan sahte ‘sokağa çıkma yasağı’ genelgesiyle ilgili inceleme başlatıldı!

    dolaşıma sokulan ‘7 ve 9 Ağustos tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak’ iddialarının yalan olduğu ortaya çıktı. Yayılan sahte genelge ile ilgili de inceleme başlatıldığı öğrenildi.

    Sahte genelgeye inceleme!

    dolaşıma sokulan '7 ve 9 Ağustos tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak' iddialarının yalan olduğu ortaya çıktı.

    Yayılan sahte genelge ile ilgili de 'Belgede Sahtecilik ve Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit' suçlamalarıyla ilgili inceleme başlatıldı.

    "SAHTE BELGELERE İTİBAR EDİLMEMESİ RİCA OLUNUR"
    Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Sahtedir .Covid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bu güne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur" ifadelerine yer verdi.

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